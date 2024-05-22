Режиссера Кончаловского обвинили в воровстве из-за зубных щеток

Дизайнер Белов обвинил аптеки Кончаловского в воровстве дизайна зубных щеток

Российского режиссера Андрея Кончаловского обвинили в воровстве дизайна зубных щеток. С таким заявлением выступил дизайнер из Москвы Александр Белов, пишет Telegram-канал Shot.

Мужчина обратился в суд с требованием возместить ему компенсацию за нарушение патентных прав. По словам Белова, представители сети аптек, принадлежащих режиссеру (25 процентов доли), «Планета здоровья» вдохновились его уникальной разработкой, а после попросили своего производителя сделать такую же щетку. Отмечается, что весь товар был распродан, однако он все еще представлен на сайте аптеки.

В суде оценили нанесенный дизайнеру ущерб в 50 тысяч рублей, однако сам художник требует увеличить размер компенсации.

Ранее сообщалось, что российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, задолжала Федеральной налоговой службе более миллиона рублей.