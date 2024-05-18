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11:50, 18 мая 2024Культура

Глюкоза задолжала налоговой более миллиона рублей

Певица Глюкоза задолжала Федеральной налоговой службе 1,2 миллиона рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сумма долга составила 1,2 миллиона рублей. По данным канала, исполнительница получила предупреждение о том, что в случае неуплаты налогов ее счета будут заблокированы, также артистка не сможет выехать за границу.

Ранее сообщалось, что российский рэп-исполнитель Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) задолжал налоговой почти миллион рублей. Отмечалось, что приставы возбудили в отношении него исполнительное производство из-за неоплаченных штрафов.

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