Рэпер Птаха задолжал налоговой почти миллион рублей

Рэпер Птаха задолжал Федеральной налоговой службе 946 тысяч рублей

Российский рэп-исполнитель Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) почти миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что приставы возбудили в отношении него исполнительное производство из-за неоплаченных штрафов. Около месяца назад артист должен был заплатить налоговой 106,5 тысячи рублей, однако за последние несколько недель его долг вырос почти в девять раз и теперь составляет 946,9 тысячи и растет каждый день.

Представители рэпера заявили, что задолженность Нуриева связана с болезнью его бухгалтерши, которая временно не может оплатить долг перед ФНС. Известно, что у исполнителя также накопились штрафы за неправильную парковку в Москве.

Ранее сообщалось о многомиллионном долге перед ФНС российского музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Позже артист прокомментировал эту информацию.