Россиян успокоили по поводу роста цен на чай

Глава «Росчайкофе» Чантурия: рост цен на чай в России не превысит инфляцию

Темпы роста цен на чай в России будет не выше общей инфляции. Об этом сообщил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, его слова приводит ТАСС.

Ранее Telegram-канал Brief привел прогноз профессора Финансового университета при Правительстве РФ Юрия Шедько о повышении цен на чай на 10 процентов во втором полугодии. Эксперт объяснил это инфляционными процессами и подорожанием логистических услуг.

«Мы ожидаем, что в этом году динамика цен на наиболее распространенные доступные марки чая не превысит общей инфляции», — успокоил россиян по поводу подорожания Чантурия. Он отметил, что стоимость чая в магазинах зависит от многих факторов, включая цены на сырье, доставку, затраты на расфасовку и упаковку. При этом резкий рост цен на чай на прилавках маловероятен, так как это привело бы к снижению потребления, что невыгодно производителям и продавцам, объяснил эксперт.

Ранее виноделы предупредили, что из-за повышения акцизов в России подорожает отечественное вино. Замгендиректора ООО «Кубань-Вино» Евгений Емельянов спрогнозировал, что цены на продукцию компании в текущем году увеличатся на 4-6 процентов. По его словам, подорожание связано не только с изменением акцизов, но и с ростом затрат на производство.