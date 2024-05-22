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09:45, 22 мая 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с незнакомцем из-за грубого ответа

В Архангельской области полиция задержала мужчину за смертельное избиение

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Архангельской области правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, который избил незнакомца из-за грубого ответа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 111 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Его хотят отправить под стражу. Ранее задержанный был судим за кражу.

18 мая в комнате общежития в Новодвинске нашли 41-летнего мужчину без признаков жизни. Экспертиза показала, что пострадавший получил закрытую травму головы. В результате силовикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его.

Во время допроса подозреваемый признал свою вину и рассказал, что 11 мая пришел в гости в общежитие и сделал замечание ранее незнакомому потерпевшему за неподобающее поведение. По словам задержанного, потерпевший ему грубо ответил, поэтому он несколько раз ударил его руками по голове.

Ранее в Кирове полиция задержала 39-летнего жителя по подозрению в нападении с отверткой на прохожего.

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      Варвара Митина
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