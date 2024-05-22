Россиянин устроил стрельбу около машины с ребенком на дороге

В Петербурге водитель угрожал пистолетом мужчине с ребенком

В Санкт-Петербурге 36-летний водитель угрожал пистолетом мужчине с ребенком на дороге и устроил стрельбу. Об этом сообщает «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

По информации в канале, инцидент произошел на Кольцевой автодороге (КАД). Злоумышленник вел автомобиль Kia Cerato от Парголово в сторону Парнаса. В какой-то момент он стал угрожать другому водителю и выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета. В это время внутри второго автомобиля находился ребенок. Однако, по информации полиции, пострадавших нет.

Злоумышленника задержали сотрудники ДПС спустя несколько минут после инцидента. Аэрозольный пистолет у него изъяли. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Мурманске неизвестный устроил стрельбу прямо из салона автомобиля