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20:16, 22 мая 2024Силовые структуры

Россиянин устроил стрельбу около машины с ребенком на дороге

В Петербурге водитель угрожал пистолетом мужчине с ребенком

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 36-летний водитель угрожал пистолетом мужчине с ребенком на дороге и устроил стрельбу. Об этом сообщает «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

По информации в канале, инцидент произошел на Кольцевой автодороге (КАД). Злоумышленник вел автомобиль Kia Cerato от Парголово в сторону Парнаса. В какой-то момент он стал угрожать другому водителю и выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета. В это время внутри второго автомобиля находился ребенок. Однако, по информации полиции, пострадавших нет.

Злоумышленника задержали сотрудники ДПС спустя несколько минут после инцидента. Аэрозольный пистолет у него изъяли. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Мурманске неизвестный устроил стрельбу прямо из салона автомобиля

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      Анна Габай
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