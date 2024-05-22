Россиянина осудят за летальную попытку вывести вшей у дочери бензином

В ЛНР осудят мужчину, пытавшегося вывести вшей у дочери бензином возле печи

В Луганской народной республике (ЛНР) осудят мужчину, который пытался вывести вшей у 11-летней дочери с помощью бензина. Девочка не выжила, об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным канала, все произошло в январе. Мужчина заметил у дочери вшей и решил избавиться от них при помощи бензина. Процедуру отец проводил около угольной печи, а через несколько минут родители услышали крики — у девочки загорелась голова. В тяжелом состоянии ребенка увезли в больницу Луганска, а затем — в Ростов-на-Дону. Она ушла из жизни, не приходя в сознание.

Сейчас мужчине грозит до двух лет лишения свободы по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Он полностью признал вину и раскаялся.

Ранее суд в Тыве приговорил к 1,5 года исправительных работ охотника, случайно выстрелившего в человека. Его признали виновным по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.