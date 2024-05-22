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11:42, 22 мая 2024Экономика

Российских дачников обяжут «освоить» земельные участки

Садоводов обяжут начать использовать земельные участки в течение трех лет

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Собственники земельных участков в России, включая садоводов и огородников, будут обязаны начать их использование в течение трех лет по аналогии с землями сельскохозяйственного назначения. Данный законопроект, разработанный Росреестром, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, со ссылкой на источник, близкий к комиссии, и в кабмине сообщают «Ведомости».

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