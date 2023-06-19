Россиянам рассказали о способе завладеть заброшенной землей

Депутат Чаплин: стать владельцем заброшенной земли можно, купив ее на торгах

Стать владельцем заброшенного земельного участка можно, купив его у владельца или на торгах у муниципалитета. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он также уточнил, что в первую очередь нужно выяснить, кому принадлежит участок. Землю могут изъять у владельца, если она не использовалась по назначению в течение трех лет. Процесс проходит через суд, но в таком случае должен быть установлен факт того, что собственник отказался устранять нарушения. «Если все же участок изъяли, то он становится частью муниципальной собственности и вы можете его приобрести», — отметил Чаплин.

В таком случае играет роль и приобретательная давность. Чаплин объяснил, что если гражданин не является собственником, но ухаживает за объектом в течение 15 лет, то у него есть возможность приобрести на недвижимость право собственности. «Необходимо подать в суд заявление с предоставлением доказательств того, что вы ухаживали за этим участком. В случае положительного решения, можно обращаться в Росреестр, чтобы зарегистрировать право собственности», — пояснил Чаплин.

Ранее депутат предупредил, что в России с 2019 года нельзя отдавать жилые помещения под объекты гостиничного бизнеса. За нарушение правила может грозить штраф.