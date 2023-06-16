Россиян предупредили о наказании за хостелы в частных домах

Депутат Чаплин: в жилых помещениях запрещено размещать хостелы

В России с 2019 года нельзя отдавать жилые помещения под объекты гостиничного бизнеса. За нарушение правила может грозить штраф. О наказании за подобные действия россиян предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, сообщает «Российская газета».

По словам депутата, хостел нельзя организовать в квартире, а также в домах на участках для ИЖС, ЛПХ или в СНТ. «За использование объекта не по назначению владельцу недвижимости может грозить большой штраф и предписание о закрытии своего бизнеса. При этом отмечу, что сдавать вашу недвижимость по договору найма никто не запрещает», — уточнил Чаплин.

Депутат объяснил, что открыть хостел можно только в нежилых помещениях или на земельном участке. При этом нужно получить разрешение на использование для гостиничного обслуживания. Подобные документы можно получить у администрации населенного пункта.

Ранее юрист Сергей Коломийцев предупредил, что за некоторые виды бань, сараев, гаражей и других хозпостроек на даче россиян могут оштрафовать. Речь шла о незарегистрированных постройках и новом порядке их налогообложения.