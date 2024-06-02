Раскрыта возможная должность ушедшей в отставку единственной женщины-губернатора

Врио губернатора ХМАО предложил Комаровой представить Югру в Совете Федерации

Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук предложил бывшей главе региона Наталье Комаровой представлять Югру в Совете Федерации. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба областного правительства.

Кухарук отметил опыт Комаровой, а также попросил ее быть наставником и «продолжателем всех тех проектов», которые были запущены при ней.

30 мая Комарова объявила о своей отставке. Она руководила ХМАО с 2010 года и была единственной женщиной в России на посту губернатора. Свой уход Комарова объяснила переходом на новое место работы, однако подробности не раскрыла.