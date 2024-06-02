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14:20, 2 июня 2024Интернет и СМИ

Названа самая атакуемая хакерами страна в мире

РИА Новости: Россия стала самой атакуемой хакерами страной в мире

Фото: Unsplash

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов назвал самую атакуемую хакерами страну в мире. Соответствующий комментарий публикует РИА Новости.

«Самое большое количество инцидентов информационной безопасности за 2023 год в мире — это Россия», — заявил Голованов.

По его словам, шансы столкнуться с фишингом или другим видом мошенничества составляют 73-75 процентов. «До коронавируса этот шанс был 30-35 процентов, потом произошел первый скачок — как раз в ковид, до 40-50 процентов. Сейчас он перевалил за 70 процентов. И причин того, что он начнет падать, нет», — отметил он.

При этом собеседник агентства пояснил, что в настоящий момент деньги для хакеров являются не главной целью, поэтому они могут атаковать страны с менее защищенной инфраструктурой, например, Африку.

26 мая служба доставки СДЭК приостановила прием и выдачу посылок из-за технического сбоя. Компания пообещала, что пункты выдачи заработают 27 мая, однако этого не произошло. Позднее хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за остановку работы сервиса. Злоумышленники указали, что использовали при атаке вирус-шифровальщик.

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      Мария Винар
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