Названа возможная причина сбоя у СДЭК

Причиной сбоя у СДЭК могла стать атака с использованием вируса-шифровальщика

Сбой в работе службы доставки СДЭК могла вызвать атака с использованием вируса-шифровальщика. Возможную причину неполадок у компании назвали «Ведомости».

В материале указано, что ответственность за остановку работы сервиса взяла на себя хакерская группа Head Mare. При этом злоумышленники указали, что использовали вирус-шифровальщик. Данные о том, что СДЭК подверглась атаке с использованием вируса-шифровальщика, изданию подтвердил источник в службе доставки и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности.

В официальном комментарии СДЭК заявила, что проводится расследование. «Есть несколько теорий [о причине возникновения сбоя], и говорить что-либо до получения точной информации считаем непрофессиональным», — сказал представитель компании. В СДЭК не ответили на вопрос о том, когда сервис вновь заработает.

Ранее в СДЭК сообщили, что компания продвинулась в восстановлении полноценной работы, но оказалась не готова возобновить обслуживание. Там также заверили, что посылки клиентов в безопасности.

СДЭК приостановила прием и выдачу посылок 26 мая. Компания пообещала, что пункты выдачи заработают 27 мая, однако этого не произошло. В организации уточнили, что столкнулись с техническим сбоем.