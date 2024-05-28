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11:24, 28 мая 2024Интернет и СМИ

Названа возможная причина сбоя у СДЭК

Причиной сбоя у СДЭК могла стать атака с использованием вируса-шифровальщика

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Сбой в работе службы доставки СДЭК могла вызвать атака с использованием вируса-шифровальщика. Возможную причину неполадок у компании назвали «Ведомости».

В материале указано, что ответственность за остановку работы сервиса взяла на себя хакерская группа Head Mare. При этом злоумышленники указали, что использовали вирус-шифровальщик. Данные о том, что СДЭК подверглась атаке с использованием вируса-шифровальщика, изданию подтвердил источник в службе доставки и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности.

В официальном комментарии СДЭК заявила, что проводится расследование. «Есть несколько теорий [о причине возникновения сбоя], и говорить что-либо до получения точной информации считаем непрофессиональным», — сказал представитель компании. В СДЭК не ответили на вопрос о том, когда сервис вновь заработает.

Ранее в СДЭК сообщили, что компания продвинулась в восстановлении полноценной работы, но оказалась не готова возобновить обслуживание. Там также заверили, что посылки клиентов в безопасности.

СДЭК приостановила прием и выдачу посылок 26 мая. Компания пообещала, что пункты выдачи заработают 27 мая, однако этого не произошло. В организации уточнили, что столкнулись с техническим сбоем.

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      Маргарита Щигарева
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