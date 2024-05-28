В СДЭК не смогли возобновить выдачу посылок

В СДЭК заявили о неготовности возобновить обслуживание клиентов

Крупный российский сервис доставки СДЭК, столкнувшийся с крупным техническим сбоем, третий день не может возобновить выдачу посылок. В компании сообщили, что по данным на утро вторника «продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание».

«Безусловно, все ваши посылки в безопасности, и мы делаем все необходимое для того, чтобы они скорее оказались у вас», — заявили в организации, пообещав принять все меры для предотвращения повторения ситуации.

Ранее в СДЭК решили остановить операции с посылками, чтобы избежать неразберихи при ручной обработке заказов. Ошибка произошла в работе вычислительных мощностей, что также нарушило работу сайта и приложения.

Работу выдачи пунктов заказов собирались восстановить уже сегодня, однако сделать это пока не удалось.