Гагарина назвала себя жертвой конфликта из-за песни Цоя

Певица Полина Гагарина рассказала о суде с Кормухиной из-за песни Цоя «Кукушка»

Российская певица Полина Гагарина назвала себя жертвой конфликта с певицей Ольгой Кормухиной из-за песни Виктора Цоя «Кукушка». О многолетнем суде знаменитость рассказала в беседе с «Москвой 24».

«На меня подали в суд. На ту, которая практически сбоку. Я жертва, пострадавшая. Это не моя песня, это хит Виктора Цоя. Меня пригласили ее спеть, чему я несказанно рада», — заявила Гагарина. По словам певицы, разбирательства длились три года.

Артистка отметила, что Кормухина — единственная из коллег, кто оказался недоволен ее кавером на известную песню. Гагарина подчеркнула, что получила разрешение на исполнение трека от семьи Цоя.

В 2019 году Кормухина подала иск против Гагариной из-за кавер-версии «Кукушки». Артистка обвинила коллегу в присвоении аранжировки, созданной ею и музыкантом Алексеем Беловым в 2011 году. Тяжбы длились до 2022 года. В удовлетворении иска суд отказал.