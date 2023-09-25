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14:31, 25 сентября 2023Культура

Кормухина обвинила Гагарину и Меладзе в краже аранжировки «Кукушки»

Кормухина обвинила Гагарину и Меладзе в краже аранжировки на кавер «Кукушки»
Ольга Кормухина

Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина обвинила певицу Полину Гагарину и продюсера Константина Меладзе в краже аранжировки на кавер песни Витора Цоя «Кукушка». Об этом она сообщила во время выступления на фестивале «Наш путь» в Чите, передает Chita.ru.

По словам Кормухиной, созданная ей в 2011 году совместно с музыкантом Алексеем Беловым версия композиции была успешной, но потом ее «кто-то убрал могущественной рукой».

«В 2015 году мы услышали свою аранжировку в фильме "Битва за Севастополь" (12+), украденную господами Меладзе и Гагариной. Доказать ничего невозможно, потому что, к сожалению, вы сами знаете нашу судебную систему. Слава богу, удалось хотя бы отстоять право петь свой собственный труд, но люди знают. Правда — это главное», — заявила со сцены исполнительница.

Осенью 2020 года продюсера Константина Меладзе вызвали в суд по делу о плагиате песни «Кукушка» Виктора Цоя. Медиаменеджера пригласили для дачи показаний в судебном разбирательстве между певицами Полиной Гагариной и Ольгой Кормухиной. Меладзе должен был рассказать о создании аранжировки к песне «Кукушка».

Спустя два года суд отказал Кормухиной в удовлетворении иска.

Ранее на британскую певицу Дуа Липу подали в суд из-за нарушения авторских прав и потребовали 20 миллионов долларов.

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    Анастасия Астахова
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