На Дуа Липу подали в суд и потребовали 20 миллионов долларов

На Дуа Липу подали в суд, потребовав 20 миллионов долларов из-за авторских прав

На британскую певицу Дуа Липу подали в суд из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, музыкальный продюсер Боско Канте потребовал от исполнительницы 20 миллионов долларов, так как она использовала сэмпл из своей оригинальной песни, созданный с помощью устройства истца, для создания ремикса Levitating. В последующем переделанный трек попал в Billboard Hot 100.

В документах отмечается, что певице было разрешено использовать сэмпл, созданный с помощью устройства mobile talk box, трансформирующий голосом звуки музыкальных инструментов, только в оригинальной версии композиции. Однако продюсер и артистка не заключали письменного договора об этих условиях.

Ранее на американскую певицу Мелиссу Виван Джефферсон, известную как Lizzo, подали в суд за дискриминацию и сексуальные домогательства.