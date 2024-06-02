Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
2:0
Завершен
Анастасия Потапова
Ролан Гаррос (ж)
ЦСКА
47:51
Перерыв
live
УНИКС
Единая лига ВТБ|Финал
Нао Хибино
Сегодня
16:00 (Мск)
Мирра Андреева
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Балтика
Сегодня
18:00 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Суперфинал
Аталанта
Сегодня
19:00 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|29-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 6-й матч
14:21, 2 июня 2024Спорт

Стало известно о переходе Мбаппе в «Реал»

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил переход Килиана Мбаппе в «Реал»

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

Инсайдер Фабрицио Романо объявил о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» в статусе свободного агента. Об этом он рассказал на странице в соцсети X.

Как стало известно источнику, все условия между сторонами согласованы, контракт подписан. Официально о трансфере объявят на следующей неделе.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона-2023/2024. Форвард не назвал новую команду, но президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил переход игрока в «Реал».

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года. Вместе с командой он шесть раз побеждал в чемпионате Франции, четыре раза завоевывал Кубок страны и три — Суперкубок. В 2022 году «Реал» уже пытался приобрести Мбаппе, однако тогда трансфер игрока сорвался — нападающий продлил контракт с ПСЖ.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Помогавший ВСУ экс-студент МГУ поделился планами на будущее. Он отказался ехать на Украину

      В ДНР объяснили значение взятия под контроль села Уманское

      Раскрыта возможная должность ушедшей в отставку единственной женщины-губернатора

      Додик объяснил передачу Украине дальнобойных ракет бешенством Запада

      Стало известно о переходе Мбаппе в «Реал»

      Названа самая атакуемая хакерами страна в мире

      Москвичей предупредили об опасной грозе

      Политолог из США рассказал о массовом переходе солдат ВСУ на сторону России

      Шесть российских сел остались без света после обстрела

      Полковник высказался о перспективах украинского наступления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше