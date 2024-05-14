В Испании подтвердили переход Мбаппе в «Реал»

Президент испанской Ла Лиги Тебас подтвердил переход Килиана Мбаппе в «Реал»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил переход французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Его слова приводит Ole.

«Да, Мбаппе будет в Мадриде в следующем году, в следующем сезоне», — заявил Тебас. Он назвал француза одним из лучших игроков в мире. По мнению Тебаса, у «Реала» будет отличная команда с Мбаппе, Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом, однако это не дает гарантий победы в чемпионате Испании.

10 мая Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ по окончании сезона. При этом форвард не назвал новую команду.

Позднее сообщалось, что между Мбаппе и президентом клуба ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи произошла драка. Однако эту информацию опровергли, подчеркнув, что между мужчинами состоялся разговор на повышенных тонах.