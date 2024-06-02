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14:45, 2 июня 2024Россия

Путин примет участие в мероприятиях ПМЭФ

Президент Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

В частности, глава государства посетит пленарное заседание форума, которое состоится 7 июня.

Также сообщается, что на следующей неделе Путин проведет встречу с правительством.

Глава государства традиционно принимает участие в ПМЭФ каждый год, он выступает с большой речью перед участниками форума.

Екатерина Подвигина
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