Российский полицейский несколько месяцев удерживал пенсионерку в квартире

В Уфе полицейский несколько месяцев удерживал пенсионерку в квартире

​​В Уфе полицейский несколько месяцев удерживал 70-летнюю пенсионерку в съемной квартире. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, в 2019 году силовик расследовал уголовное дело о кончине сына женщины. В 2022 году он снова пришел к пенсионерке и убедил ее, что на нее готовится покушение. После этого полицейский вывез женщину на якобы оперативную квартиру, надел на пожилую женщину GPS-модуль и держал взаперти под своим контролем.

В какой-то момент он обманом заставил ее взять кредит, заложить трехкомнатную квартиру, частный дом и машину. Также пенсионерка взяла в долг у знакомых и племянника. В результате силовик забрал у нее почти 15 миллионов рублей. Всего женщина просидела взаперти с февраля по май, а потом обратилась в полицию.

Ранее в Подмосковье полиция задержала 27-летнего мужчину, который в сговоре с мошенником похитил у 68-летней пенсионерки из Домодедово более 4,5 миллиона рублей.