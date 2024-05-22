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15:04, 22 мая 2024Моя страна

Российский школьник спас дачи от крупного пожара

Школьник в Новосибирске спас СНТ от крупного пожара
СюжетПожар в Новосибирске

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Школьник спас садовое товарищество в Первомайском районе Новосибирска от крупного пожара. Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

17-летний юноша активно помогал соседям эвакуировать вещи и газовый баллон из горящей бани, предотвратив таким образом угрозу взрыва и распространение пожара на другие участки.

«Благодаря ему удалось спасти много хозяйственного инвентаря. Когда огонь начал подбираться к дому, Егор не остался в стороне, а принимал активное участие в тушении», — рассказали в ведомстве.

Родители школьника рассказали, что он всегда был отзывчивым парнем. По словам его матери, сын раньше интересовался делом пожарных и, вероятно, после этого случая решит связать свою судьбу с МЧС России.

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