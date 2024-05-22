Российский военный пять раз оставил часть и получил десять лет колонии

В Барнауле осудили на 5,5 года военного, пять раз самовольно оставившего часть

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военнослужащего Павла Петрова, пять раз самовольно оставившего место службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-ом Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, впервые Петров не явился на службу из отпуска 10 мая 2023 года, но 20 июля его разыскали по месту жительства. Однако уже 4 августа мужчина вновь не вернулся из увольнения. Спустя две недели его нашли дома. 9 сентября Петров в третий раз самовольно оставил часть и поехал домой, где был задержан 19 сентября. Военный еще дважды уклонялся от службы — с 26 сентября по 8 октября и с 16 октября по 22 ноября.

Отмечается, что осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Абакане суд приговорил к полугоду колонии военного, душившего экс-сожительницу.