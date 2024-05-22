Российский военный решил отдохнуть от службы и получил 5,5 года колонии

В Абакане военного осудили на 5,5 года за уклонение от службы

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Сергея Кинько за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, Кинько захотел отдохнуть от службы и 6 февраля 2023 года самовольно оставил часть. Сначала он поехал в Сочи, а затем в поселок Усть-Абакан Республики Хакасия. Там он жил с родственниками. 27 сентября по указанию должностных лиц военный все же прибыл в комендатуру.

Отмечается, что осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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