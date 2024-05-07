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17:09, 7 мая 2024Силовые структуры

Российскому дезертиру Владимиру Высоцкому дали срок

В Новосибирске к 5 годам колонии приговорили уклонившегося от службы россиянина

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске вынесли приговор российскому военнослужащему Владимиру Высоцкому, дезертировавшему из части. Об этом во вторник, 7 мая, в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, осужденный решил уклониться от прохождения военной службы и 24 декабря 2022 года, оставив воинскую часть, убыл домой. Возвращаться дезертир не стал, он неофициально подрабатывал в разных местах, однако 22 ноября 2023 года ему все же пришлось явиться в военный комиссариат. После рассмотрения дела Высоцкого суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

18 апреля сообщалось, что Томский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима военнослужащего Александра Баева, уклонившегося от службы.

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      Владимир Седов
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