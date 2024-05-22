Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:04, 22 мая 2024Экономика

Российское море окрасилось в необычный цвет

Черное море в районе Анапы позеленело из-за водорослей

Черное море в районе Анапы (Краснодарский край) позеленело. Внимание на это обратил Telegram-канал «Анапское Черноморье».

Российское море окрасилось в необычный цвет 22 мая. На записи местный житель купается в воде светло-зеленого оттенка, полной густых водорослей. «Все готово, ребята, приезжайте! Вот она, наша красота», — прокомментировал увиденное он.

Автор видео заверил, что благодаря водорослям вода в море стала теплее на три градуса и прогрелась до комфортной для плавания температуры — более чем до 22 градусов.

Ранее стало известно, что туристов на пляжах Анапы попросили не купаться в море из-за нашествия медуз. По словам экологов, водоем кишит этими существами, так как они любят холодную воду — именно поэтому после дождей они приплыли освежиться.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла Клещеевку в ДНР. На Украине называли это село «ключом к Бахмуту»

      Россияне назвали любимое музыкальное событие

      Жители Каменки-Днепровской пожаловались на отравление после ударов ВСУ

      Оценено количество запрещенного жилья в Москве

      Инстасамка высказалась о скандале с визажистами

      В Грузии назвали неприемлемыми угрозы об отмене безвизового режима с ЕС

      Главу следственного отдела Дербента заподозрили в мошенничестве с недвижимостью

      В российском городе обнаружили наркоплантацию в квартире

      Стало известно о контроле российскими силами половины Волчанска

      Подсолнечное масло оказалось полезнее оливкового

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше