Черное море в районе Анапы позеленело из-за водорослей

Черное море в районе Анапы (Краснодарский край) позеленело. Внимание на это обратил Telegram-канал «Анапское Черноморье».

Российское море окрасилось в необычный цвет 22 мая. На записи местный житель купается в воде светло-зеленого оттенка, полной густых водорослей. «Все готово, ребята, приезжайте! Вот она, наша красота», — прокомментировал увиденное он.

Автор видео заверил, что благодаря водорослям вода в море стала теплее на три градуса и прогрелась до комфортной для плавания температуры — более чем до 22 градусов.

Ранее стало известно, что туристов на пляжах Анапы попросили не купаться в море из-за нашествия медуз. По словам экологов, водоем кишит этими существами, так как они любят холодную воду — именно поэтому после дождей они приплыли освежиться.