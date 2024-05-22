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07:59, 22 мая 2024Силовые структуры

Российского полицейского уволили за полученную от мигранта взятку

В ХМАО сотрудника МВД уволили за взятку, полученную от мигранта

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Нижневартовске полицейского уволили за взятку, полученную от мигранта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

По данным ведомства, в апреле сотрудник МВД получил деньги от иностранца за непривлечение его к административной ответственности за нарушение правил пребывания в России. В отношении этого правоохранителя возбудили дело по части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки за незаконное действие») УК РФ.

Сотрудника уволили из органов внутренних дел после рассмотрения акта прокурорского реагирования. Отмечается, что прокуратура контролирует расследование этого дела.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае возбудили дело против бывшего заместителя начальника отдела тылового обеспечения филиала одного из университетов МВД России.

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      Екатерина Кашурникова
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