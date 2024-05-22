Российского тренера по плаванию осудили из-за случая с подростком в бассейне

В ХМАО вынесли приговор тренеру, по вине которой чуть не утонул подросток

В Нижневартовске суд приговорил к двум годам лишения свободы условно тренера по плаванию из «Спортивной школы», которая не углядела за чуть не утонувшим в бассейне ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Женщина признана виновной по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если оно повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека») Уголовного кодекса РФ. Ей назначен двухлетний испытательный срок.

По данным ведомства, 14 ноября 2022 года в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия» в бассейне проходили занятия по плаванию. Тренер отвлеклась от наблюдения за подростками. В этот момент 14-летний мальчик погрузился под воду и некоторое время находился там, что повлекло механическую асфиксию от закрытия водой дыхательных путей. Позже женщина вытащила школьника из воды, его госпитализировали. Отмечается, что потерпевшего удалось спасти.

Ранее стало известно, что на Камчатке суд арестовал 32-летнего мужчину, возглавлявшего туристическую группу, на которую сошла лавина на Красноармейском перевале.