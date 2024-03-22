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07:26, 22 марта 2024Силовые структуры

Главу группы попавших под лавину туристов арестовали на Камчатке

На Камчатке суд арестовал главу группы попавших под лавину туристов

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

На Камчатке суд арестовал 32-летнего мужчину, возглавлявший туристическую группу, на которую сошла лавина на Красноармейском перевале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре края.

Россиянину предъявлено обвинение, он помещен в СИЗО.

Ранее следователи возбудили дело против индивидуального предпринимателя и руководителя группы по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Они оказывали платные образовательные услуги по профессиональной переподготовке инструкторов-проводников. Так бизнесмен организовал лыжный учебно-тренировочный спортивный поход первой категории сложности.

Однако 18 марта поступила информация о сходе лавины в районе перевала Красноармейский. Группа из 11 лыжников шла по гребню, но упала из-за сильного порыва ветра, после чего ее засыпало снегом. Выбраться смогли только девять человек.

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      Екатерина Кашурникова
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