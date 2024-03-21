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11:24, 21 марта 2024Силовые структуры

На Камчатке возбудили дело против организаторов тура на Красноармейский перевал

На Камчатке возбудили уголовное дело из-за гибели двух туристов под лавиной

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело после схода лавины на группу российских туристов на Красноармейском перевале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По данным ведомства, фигуранты — индивидуальный предприниматель и мужчина, возглавлявший туристическую группу. Они оказывали платные образовательные услуги по профессиональной переподготовке инструкторов-проводников. Так бизнесмен организовал лыжный учебно-тренировочный спортивный поход первой категории сложности. Он проходил под руководством 32-летнего подозреваемого.

Однако 18 марта поступила информация о сходе лавины в районе перевала Красноармейский. Группа из 11 лыжников шла по гребню, но упала из-за сильного порыва ветра, после чего ее засыпало снегом. Выбраться смогли только девять человек, остальные погибли.

Инструктора уже задержали, решается вопрос о его аресте.

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      Екатерина Кашурникова
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