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14:59, 22 мая 2024Россия

Шесть человек пострадали в ДТП с перевернувшейся скорой в российском регионе

В Чувашии шесть человек пострадали в ДТП с перевернувшейся скорой помощью

В городе Канаш в Чувашии семь человек пострадали в аварии с легковым автомобилем и перевернувшемся автомобилем скорой помощи. Одного человека спасти не удалось, пишет Telegram-канал «112».

На опубликованных кадрах видно, что скорая помощь лежит на боку, передняя ее часть получила сильные повреждения. Еще больше пострадал автомобиль — его от удара почти разорвало пополам.

По информации канала, жертвой аварии стал водитель легкового авто. Среди шести пострадавших есть один ребенок. Обстоятельства аварии уточняются. Информации о том, почему произошло столкновение, пока нет.

Ранее в Белгороде авто скорой помощи столкнулось с легковушкой и перевернулось. В результате аварии пострадали восемь человек, шесть из которых находились в автомобиле скорой помощи.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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