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14:55, 11 мая 2024Россия

В Белгороде машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и перевернулась

В Белгороде в результате ДТП с участием авто скорой помощи пострадали 8 человек

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Белгороде авто скорой помощи столкнулось с легковушкой и перевернулось. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области, пишет РИА Новости.

ДТП с участием скорой помощи и двух легковых автомобилей — Toyota Avensis и Peugeot — произошло в центре Белгорода в субботу, 11 мая, на перекрестке улицы Попова и Белгородского проспекта. Сообщается, что скорая помощь ехала с включенными спецсигналами, а машина, с которой она столкнулась — на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии пострадали восемь человек, шесть из которых находились в автомобиле скорой помощи, а также водитель Toyota и несовершеннолетний пассажир Peugeot — после осмотра медиков последнего отпустили домой.

Все обстоятельства ДТП в данный момент устанавливаются.

Ранее в этот же день стало известно, что в Петербурге автобус задымился во время движения.

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      Полина Кислицына
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