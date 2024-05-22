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14:50, 22 мая 2024Мир

Швеция одобрила новый пакет помощи Украине на три года

Reuters: Швеция одобрила новый пакет помощи Украине в 7 млрд долларов

Фото: Yves Herman / Reuters

Правительство Швеции одобрило новый пакет помощи Украине в семь миллиардов долларов сроком на три года. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, сообщается, что военная помощь может включать в себя предоставление военного оборудования, а также выделение средств напрямую, чтобы Киев осуществлял оборонные закупки. Предполагается, что выделенные деньги будут поделены поровну и одинаково выплачены с 2024 по 2026 год.

Агентство добавляет, что правительство смогло одобрить новый транш благодаря поддержке партии правых популистов «Шведские демократы». Несмотря на тот факт, что партия считается «нерукопожатной», она поддержала большинство инициатив по вступлению Стокгольма в НАТО и оказание военной помощи Украине.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами королевства Микаэль Бюден заявил, что Швеция усилила оборону острова Готланд в Балтийском море из-за якобы действий России. Главком пояснил, что данный остров важен для НАТО, так как он имеет стратегическое значение для стран альянса.

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      Максим Габриелян
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