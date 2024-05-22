Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:53, 22 мая 2024Мир

Швеция усилила оборону острова Готланд из-за России

Главком ВС Швеции Бюден: оборона острова Готланд была усилена из-за России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: s51 / ZUMA / Globallookpress.com

Швеция усилила оборону острова Готланд в Балтийском море из-за России. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами королевства Микаэль Бюден, его слова передает RND.

«Тот, кто контролирует Готланд, контролирует Балтийское море. На данный момент мы защищаем Готланд, а также можем использовать остров для наступательных операций, если это необходимо. Балтийское море так же важно и для России», — сообщил глава ведомства.

Также он обвинил Россию в планах якобы милитаризировать регион. Главком пояснил, что остров важен для НАТО, так как он имеет стратегическое значение для стран альянса.

12 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о планах защитить с НАТО остров Готланд от якобы угроз со стороны России. По словам политика, на фоне «растущей милитаризации» Москвы укрепление обороны данного участка суши, который нередко называют «огромным авианосцем», является первоочередной задачей.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Три страны Европы признали независимость Палестины. Израиль пообещал за это серьезные последствия

      Захарова рассказала о сатанеющих под влиянием Запада политиках

      Польша захотела увеличить военное присутствие на границе с Белоруссией и Россией

      Россиянин вышел из машины на полном ходу и попал на видео

      Россиян предупредили об опасности жизни в маленькой квартире

      МИД России обвинил США в подрыве деятельности БРИКС

      Грузию лишат статуса кандидата на вступление в ЕС из-за закона об иноагентах

      Россияне назвали любимое музыкальное событие

      ИИ помог врачам скорой помощи

      Подсчитано количество нелегально посмотревших бой Усика и Фьюри человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше