Швеция усилила оборону острова Готланд из-за России

Главком ВС Швеции Бюден: оборона острова Готланд была усилена из-за России

Швеция усилила оборону острова Готланд в Балтийском море из-за России. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами королевства Микаэль Бюден, его слова передает RND.

«Тот, кто контролирует Готланд, контролирует Балтийское море. На данный момент мы защищаем Готланд, а также можем использовать остров для наступательных операций, если это необходимо. Балтийское море так же важно и для России», — сообщил глава ведомства.

Также он обвинил Россию в планах якобы милитаризировать регион. Главком пояснил, что остров важен для НАТО, так как он имеет стратегическое значение для стран альянса.

12 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о планах защитить с НАТО остров Готланд от якобы угроз со стороны России. По словам политика, на фоне «растущей милитаризации» Москвы укрепление обороны данного участка суши, который нередко называют «огромным авианосцем», является первоочередной задачей.