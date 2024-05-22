Совет Федерации одобрил продажу алкоголя в летних кафе

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий продажу алкоголя в летних кафе

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних (сезонных) кафе. Об этом сообщает ТАСС.

Документ, который Госдума приняла накануне сразу во втором и третьем чтениях, вносит поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Согласно изменениям, спиртное разрешат продавать в «сезонных залах обслуживания посетителей», которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе.

По действующему законодательству, торговля алкоголем в летних двориках и на верандах в России запрещена. За такое нарушение ресторан могут оштрафовать на 100-300 тысяч рублей, его сотрудников на 30-40 тысяч рублей, а посетителей — на полторы тысячи, напоминает «Коммерсант». Ожидается, что одобренные депутатами изменения заработают уже с 1 июня.

Как отмечал первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, с учетом положительного опыта Москвы, ранее разрешившей спиртное на верандах, у переживаний критиков проекта нет оснований. По словам столичного омбудсмена ресторанного рынка Сергея Миронова, речь идет о «некой правовой коллизии», поскольку россияне и до этого часто употребляли спиртные напитки на верандах, а «никто специально ничего не запрещал, просто не разрешил вовремя». При этом у проверяющих органов сохранялись основания для выявления нарушений.