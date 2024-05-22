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19:51, 22 мая 2024Бывший СССР

Спикер Рады назвал гнидами сомневающихся в легитимности Зеленского

Спикер ВР Стефанчук назвал гнидами сомневающихся в легитимности Зеленского

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Спикер Верховной Рады (ВР) Украины Руслан Стефанчук назвал тех, кто ставит под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая, даты истечения его президентского срока, врагами Украины и «политическими гнидами». Об этом пишет «Страна.ua».

«Все, кто подвергает сомнению легитимность президента Зеленского, — это враги Украины. Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопросы легитимности власти в стране», — заявил политик.

Он также апеллировал к 108-й главе Конституции Украины, согласно которой президент теряет свой статус только в момент вступления в должность нового президента.

Стефанчук посоветовал всем, кто не согласен со статьей Конституции, прочитать закон «О военном положении», в котором сказано, что во время военного положения все институты государства продолжают работать до тех пор, пока оно не закончится.

Ранее Зеленский заявил, что его президентский срок еще не закончился. По его словам, он бы не смог оценить качество своей работы на посту главы государства по этическим соображениям.

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      Илья Таксюр
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