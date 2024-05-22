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12:08, 22 мая 2024Наука и техника

США продемонстрируют маневрирование спутниками в 2026 году

США продемонстрируют способность обслуживать спутники на орбите в 2026 году

Фото: NASA's Goddard Space Flight Center / Reuters

Командование материально-технического обеспечения Космических сил США планирует провести в 2026 году первую в своем роде миссию, которая продемонстрирует способность маневрировать и обслуживать космические аппараты на орбите. Об этом сообщает Defense News.

Командование космических систем совместно с подразделением космических инноваций Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США выделило 37,5 миллиона долларов компании Starfish Space, которая разрабатывает линейку спутников Otter. Эти аппараты могут обслуживать другие спутники. В частности, они способны утилизировать вышедшие из строя изделия или перемещать их на орбите. Первый Otter запустили в 2023 году, но через несколько часов после старта в работе миссии произошел сбой. Следующий аппарат хотят запустить в 2025 году.

В рамках контракта с командованием компания состыкует один Otter со спутниками Космических сил. Аппарат будет выполнять различные функции, включая продление срока службы спутников и их перемещение на новую орбиту.

Отмечается, что Космические силы рассматривают целесообразность использования коммерческих спутников для обслуживания военных аппаратов. В бюджетном запросе на 2025-й финансовый год ведомство запросило 14 миллионов долларов на демонстрационные миссии, которые помогут обосновать планы на будущее.

В марте стало известно, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и Военно-морская исследовательская лаборатория Соединенных Штатов планируют в 2025 году отправить на околоземную орбиту робота-спутника, который доставит и прикрепит к другому космическому аппарату электрооптический датчик.

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      Даниил Иринин
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