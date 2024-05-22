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12:07, 22 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по военному порту в Очакове на Украине

По военному порту Очакова на Украине ВС РФ нанесли удар беспилотником
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleg Novikov / Reuters

Российские военные нанесли удар по военному порту Очакова в Николаевской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Очаков Николаевской области ночью 22 мая получил серию прилетов по военным объектам. В основном, все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен. Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две "Герани" сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков», — отметил он.

Лебедев рассказал, что незадолго до удара туда завезли различные плавсредства, в том числе катера и водные мотоциклы. Кроме того, он допустил, что с Очакова готовилась атака и высадка десанта на Кинбурнскую косу.

Ранее областная военная администрация Днепропетровской области Украины сообщила о повреждении объекта инфраструктуры и линии электропередачи в результате взрывов. В администрации отметили, что удары были нанесены по населенным пунктам Никополь, Покровское, а также Красногригоревской и Марганецкой общинам.

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      Александр Курбатов
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