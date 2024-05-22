В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

Днепропетровская ОВА: поврежден объект инфраструктуры и линии электропередачи

В Днепропетровской области Украины в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры и линии электропередачи. Об этом в Telegram сообщает местная областная военная администрация (ОВА).

«Поврежден инфраструктурный объект и линия электропередачи», — говорится в публикации.

В администрации отметили, что удары были нанесены по населенным пунктам Никополь, Покровское, а также Красногригоревской и Марганецкой общинам.

В ночь на 22 мая Вооруженные силы России также нанесли удары по энергетическим объектам в городах Шостка и Конотоп Сумской области Украины. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что всего было поражено не менее трех объектов.