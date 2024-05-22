Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:30, 22 мая 2024Бывший СССР

Суды на Украине начали освобождать заключенных для отправки на фронт

«Страна.ua»: заключенных на Украине начали досрочно освобождать для мобилизации

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Суды на Украине начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, которые хотят отправиться на фронт по новому закону. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Уточняется, что первые два вердикта вынес Хмельницкий суд. Заключенные отбывали наказание за кражи. Преступления были совершены осенью 2021 года, мужчин осудили на 4 года и 9 месяцев и на 5 лет и 5 месяцев. «СИЗО обязали безотлагательно отпустить их в Нацгвардию и отвезти в местный ТЦК ( территориальных центров комплектования — прим. «Ленты.ру») для заключения контракта».

В ближайшие год за мужчинами будет установлен административный надзор. Им запрещено покидать часть и выезжать по личным делам без разрешения командира.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию некоторых категорий заключенных. Закон предусматривает обязательное согласие на службу не только самих осужденных, но и командиров частей, где создадут отдельные спецподразделения из таких новобранцев.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россияна Марковская покинула Минобороны. Она стала личным пресс-секретарем Шойгу в 26 лет

      Экс-генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуаций с укреплениями

      Раненый российский боец провел три недели в блиндаже и выжил

      Глава Минобороны Германии оценил положение дел ВСУ

      Штаб Байдена захотел нанять специалиста по мемам

      Фитнес-эксперт посоветовала упражнения на выносливость для мужчин старше 40 лет

      Два жителя ЛНР погибли в результате украинского обстрела

      Украинским СМИ порекомендовали не оскорблять российских военных

      Германия выступила против конфискации активов России в пользу Украины

      Полковник указал на нестыковку в деле генерала Попова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше