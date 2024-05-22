Суды на Украине начали освобождать заключенных для отправки на фронт

«Страна.ua»: заключенных на Украине начали досрочно освобождать для мобилизации

Суды на Украине начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, которые хотят отправиться на фронт по новому закону. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Уточняется, что первые два вердикта вынес Хмельницкий суд. Заключенные отбывали наказание за кражи. Преступления были совершены осенью 2021 года, мужчин осудили на 4 года и 9 месяцев и на 5 лет и 5 месяцев. «СИЗО обязали безотлагательно отпустить их в Нацгвардию и отвезти в местный ТЦК ( территориальных центров комплектования — прим. «Ленты.ру») для заключения контракта».

В ближайшие год за мужчинами будет установлен административный надзор. Им запрещено покидать часть и выезжать по личным делам без разрешения командира.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию некоторых категорий заключенных. Закон предусматривает обязательное согласие на службу не только самих осужденных, но и командиров частей, где создадут отдельные спецподразделения из таких новобранцев.