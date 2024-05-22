Bild: актеру Тилю Швайгеру установят стент в сердце

Немецкому актеру Тилю Швайгеру проведут операцию на сердце. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявления близких артиста.

Актеру необходимо установить в сердце стент (медицинский имплантат из металла в форме трубки — прим. «Ленты ру»). Друзья Швайгера сообщили, что необходимость в оперативном вмешательстве возникла из-за многолетнего курения артиста. Издание уточняет, что вредная привычка приводит к быстрой кальцификации сосудов.

В апреле Тиль Швайгер сообщил, что ему могут ампутировать ногу из-за сепсиса голени. Звезда фильма «Достучаться до небес» поделился, что ранил ногу в 2023 году. Из-за микробов на голени образовалась язва, которая со временем увеличилась.