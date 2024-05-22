Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:17, 22 мая 2024Культура

Тилю Швайгеру проведут операцию на сердце

Bild: актеру Тилю Швайгеру установят стент в сердце

Фото: Christian Charisius / dpa / Globallookpress.com

Немецкому актеру Тилю Швайгеру проведут операцию на сердце. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявления близких артиста.

Актеру необходимо установить в сердце стент (медицинский имплантат из металла в форме трубки — прим. «Ленты ру»). Друзья Швайгера сообщили, что необходимость в оперативном вмешательстве возникла из-за многолетнего курения артиста. Издание уточняет, что вредная привычка приводит к быстрой кальцификации сосудов.

В апреле Тиль Швайгер сообщил, что ему могут ампутировать ногу из-за сепсиса голени. Звезда фильма «Достучаться до небес» поделился, что ранил ногу в 2023 году. Из-за микробов на голени образовалась язва, которая со временем увеличилась.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о контроле над Клещеевкой в ДНР

      В Кремле высказались о призыве применять оружие США для ударов по России

      Стало известно о переброске ВСУ под Волчанск

      Швеция предупредила о готовности России к долгому противостоянию на Украине

      Стало известно о долгах компании Александра Реввы

      Находящегося в международном розыске россиянина экстрадировали из Греции

      Женщина развелась с призраком и пожаловалась на ревность к одержимому клоуну

      ЕС согласовал новый режим санкций против России

      Назван срок запуска Wi-Fi на борту российских самолетов

      Глава Минобороны Словакии рассказал о состоянии премьер-министра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше