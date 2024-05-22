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12:48, 22 мая 2024Россия

Центризбирком сменил логотип Единого дня голосования

Глава ЦИК Памфилова сообщила о смене логотипа Единого дня голосования
Элла Памфилова

Элла Памфилова. Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сменила логотип Единого дня голосования (ЕДГ). Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома со ссылкой на главу комиссии Эллу Памфилову.

«С учетом пожеланий и рекомендаций наших коллег из регионов мы, как и обещали, доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», — сказала Памфилова.

15 мая ЦИК утвердил дату Единого дня голосования, который состоится 8 сентября 2024 года. «Неизбежны перемены, которые могут отражаться на избирательной кампании, 8 сентября у нас Единый день голосования», — сказала тогда Памфилова во время заседания комиссии.

В этот же день был представлен логотип ЕДГ, в котором, в частности, присутствовал красный восклицательный знак. Затем московский мундеп от округа Басманный Павел Иванов пожаловался в ФСБ на сходство логотипа ЕДГ с символикой экстремистской организации.

16 мая глава ЦИК ответила на обсуждение логотипа. «Не вижу причин комментировать параноидальные измышления разного рода провокаторов и бездельников», — заявила она.

ЖЗЛ
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