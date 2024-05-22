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19:43, 22 мая 2024Экономика

Цены на аренду одного вида квартир в Москве достигли исторического максимума

«Intermark Аренда»: аренда элитных квартир в Москве стала рекордно дорогой
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

По итогам апреля 2024 года аренда элитных квартир в Москве стала рекордно дорогой — средние ставки найма на этот вид жилья достигли исторического максимума в 442 тысячи рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики «Intermark Аренды», пишет РБК.

По сравнению с таким же периодом годом ранее показатель увеличился на 31 процент, а по сравнению с началом 2024-го — на 14 процентов. Специалисты отмечают, что цены предложения в 1,8 раза превышают суммы, которые готовы отдавать потенциальные арендаторы — это максимальный разрыв за последние несколько лет.

Тенденцию эксперты объясняют тем, что собственники пользуются ситуацией перегретого рынка и сильно завышают цены. «Причем некоторые из них повышают ставки слишком существенно — кто-то на 20 процентов, встречаются даже случаи повышения на 50 процентов», — пояснила генеральный директор «Intermark Аренды» Елена Куликова.

В итоге формируется отложенный спрос — число обращений растет, но заявки не переходят в сделки из-за высоких ценников. Потенциальные арендаторы элитных квартир выбирают вместо этого апартаменты или отели, рассказала специалистка.

Ранее эксперты заявили, что на фоне снижения спроса и роста предложения аренда квартир в Москве перестала дорожать. Средняя стоимость «однушек» и «двушек» за месяц снизилась на два процента, до 45,6 тысячи и 61,6 тысячи рублей соответственно.

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      Нина Ташевская
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