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16:07, 21 мая 2024Экономика

Аренда квартир в Москве перестала дорожать

РБК: аренда квартир в Москве перестала дорожать
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На фоне снижение спроса и роста предложение аренда квартир в Москве перестала дорожать. При этом цены до сих пор значительно выше прошлогодних, сообщает РБК.

По данным компании «Миэль», рост цен на аренду в Москве прекратился в марте, а в апреле произошло небольшое снижение. Средняя стоимость «однушек« и «двушек» за месяц снизилась на два процента, до 45,6 тысячи и 61,6 тысячи рублей соотвеnственно. При этом в апреле минимальная ставка аренды однокомнатной квартиры в старых границах Москве составила 32 тысячи рублей против 25 тысяч в 2023 году.

В «Инком-Недвижимости» отметили, что цены стабилизировались. Незначительные колебания объясняются изменением структуры предложения и не означает удешевление или подорожание конкретных квартир. Эксперты считают, что в ближайшем будущем стоимость аренды в столице не снизится.

«Пока объем арендного предложения не восстановится, пока ипотечные ставки не снизятся, количество арендаторов будет больше, чем вакантных квартир. В ближайшие месяцы ситуация, скорее всего, будет сохраняться. К концу лета можно ждать нового притока нанимателей и, вероятно, нового роста арендных ставок», — пояснила замдиректора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова.

Ранее стало известно, что в апреле спрос на вторичное жилье в Москве вырос на 9,3 процента по сравнению с мартом.

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