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12:01, 22 мая 2024Россия

Украина атаковала Россию с помощью БПЛА и американских ракет HARM

Минобороны России отчиталось об уничтожении двух БПЛА и четырех ракет HARM
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина попыталась атаковать приграничный российский регион с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и американских противорадиолокационных ракет HARM. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, пресечение попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области произошло 22 мая около 11:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Украина выпустила по Белгородской области снаряды из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В российском оборонном ведомстве уточнили, что попытка атаки ВСУ была предпринята около 6:40 по московскому времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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