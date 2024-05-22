Украина атаковала Россию с помощью БПЛА и американских ракет HARM

Минобороны России отчиталось об уничтожении двух БПЛА и четырех ракет HARM

Украина попыталась атаковать приграничный российский регион с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и американских противорадиолокационных ракет HARM. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, пресечение попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области произошло 22 мая около 11:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Украина выпустила по Белгородской области снаряды из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В российском оборонном ведомстве уточнили, что попытка атаки ВСУ была предпринята около 6:40 по московскому времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.