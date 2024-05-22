Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:24, 22 мая 2024Интернет и СМИ

Умер герой популярных российских треш-стримов

Умер отец треш-стримера Руслана Гительмана Георгий, известный как Батя Балдежа
Георгий Гительман

Георгий Гительман. Кадр: BATYAGITELMANG / YouTube

Умер отец популярного российского треш-стримера Руслана Гительмана Георгий Гительман, более известный как Батя Балдежа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Гительман Family».

«Гоша умер сегодня», — говорится в заявлении. Другие подробности не приводятся.

В начале марта в Telegram-канале появилась информация о том, что у Георгия Гительмана, который неоднократно был героем роликов сына, обнаружили рак легких.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина попросила МВД и Генпрокуратуру проверить Руслана Гительмана. По данным ЛБИ, стример публикует видео «непристойного содержания, оскорбляющего общественную нравственность».

Руслан Гительман — стример из Хакасии. Как правило, в трансляциях он показывает свою повседневную жизнь: готовку еды, встречи с близкими и застолья. На его YouTube-канал подписано более 279 тысяч пользователей. Кроме того, вместе с треш-блогером Олегом Монголом он является героем многих видео на YouTube-канале «Балдежный балдеж». В соцсетях и СМИ Гительмана зачастую относят к блогерам-фрикам.

Олег Давыдов
Комментарии отключены
Последние новости

Российская армия заняла Клещеевку в ДНР. На Украине называли это село «ключом к Бахмуту»

Студия Pixar приступила к массовым увольнениям сотрудников

Microsoft выпустила клавиатуру за 40 тысяч рублей

Наличие задолженности у Овечкина перед ФНС опровергли

Экс-советник Трампа сравнил ордер МУС на арест Нетаньяху с рытьем могилы

Избитая утюгом в своей квартире москвичка оказалась женой участника СВО

Глава МИД Франции допустил признание Палестины

Про Людей Икс снимут новый фильм

Бывший премьер Израиля призвал ликвидировать МУС

Полковник объяснил значимость контроля над Клещеевкой

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше