Умер герой популярных российских треш-стримов

Умер отец треш-стримера Руслана Гительмана Георгий, известный как Батя Балдежа

Умер отец популярного российского треш-стримера Руслана Гительмана Георгий Гительман, более известный как Батя Балдежа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Гительман Family».

«Гоша умер сегодня», — говорится в заявлении. Другие подробности не приводятся.

В начале марта в Telegram-канале появилась информация о том, что у Георгия Гительмана, который неоднократно был героем роликов сына, обнаружили рак легких.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина попросила МВД и Генпрокуратуру проверить Руслана Гительмана. По данным ЛБИ, стример публикует видео «непристойного содержания, оскорбляющего общественную нравственность».

Руслан Гительман — стример из Хакасии. Как правило, в трансляциях он показывает свою повседневную жизнь: готовку еды, встречи с близкими и застолья. На его YouTube-канал подписано более 279 тысяч пользователей. Кроме того, вместе с треш-блогером Олегом Монголом он является героем многих видео на YouTube-канале «Балдежный балдеж». В соцсетях и СМИ Гительмана зачастую относят к блогерам-фрикам.