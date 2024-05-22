В Госдуме попросили прокуратуру разобраться с одним «серьезным вопросом»

В Госдуме попросили проверить законность продажи сатанинских икон

В Госдуме попросили проверить законность продажи в России сатанинских икон. Внимание на ряд объявлений на маркетплейсах обратила депутат Анна Кузнецова в Telegram.

По словам Кузнецовой, к ней обратились родители детей, выразившие обеспокоенность тем, что продукция «деструктивной и человеконенавистнической идеологии» представлена в открытом доступе.

Депутат назвала факт продажи таких икон «серьезным вопросом» и попросила Генпрокуратуру разобраться с законностью размещения таких объявлений.

С озабоченностью Кузнецовой в связи с продажей сатанинских икон согласился ее коллега — депутат Андрей Гурулев. В Telegram он написал, что ситуация с «черными иконами» требует внимания правоохранителей.

Ранее в МВД России заинтересовались деятельностью семейной пары из Башкирии, которые поджигали людей под видом изгнания дьявола. Ритуалы проводила женщина, называющая себя «белой ведьмой». Помимо этого, она обучала желающих своему «искусству» за 160 тысяч рублей.