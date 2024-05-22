В Госдуме высказались об идее заблокировать в России песни украинских артистов

Депутат Майданов поддержал идею заблокировать в России песни украинских артистов

Российский певец и депутат Госдумы Денис Майданов высказался об идее заблокировать в России песни украинских артистов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Майданов поддержал соответствующую инициативу гроссмейстера Сергея Карякина, обратившегося в Роскомнадзор. «Присутствие в нашем гуманитарном пространстве творчества, направленного против России и всего российского, категорически неприемлемо. Мы должны защищать наше информационное поле», — заявил он.

Несмотря на то, что Россия открыта для культурно-музыкального сотрудничества, сейчас необходимо создать «Закон о гуманитарной безопасности страны», подчеркнул депутат. «И еще — нам необходимо перестать работать "вручную" только с помощью Роскомнадзора. Нам необходим системный подход на государственном уровне к этому вопросу», — добавил он.

Ранее активисты из движения «Сорок сороков» обратились в Роскомнадзор, потребовав убрать с российских платформ музыку, которую исполняют поддерживающие Вооруженные силы Украины артисты.