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11:53, 22 мая 2024Бывший СССР

В Киргизии задержали семь человек после погрома иностранцев

МВД Киргизии задержало семь человек за участие в погроме иностранцев в Бишкеке

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) Киргизии задержали семь граждан республики за участие в погроме иностранцев 18 мая в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Неизвестные лица (...) незаконно проникли в общежитие, где нанесли телесные повреждения иностранным гражданам, а также причинили материальный ущерб, уничтожив имущество граждан», — приводятся в публикации слова представителя ведомства.

В пресс-службе МВД Киргизии отметили, что двое человек задержаны за нападение на общежитие, а еще пятеро — за атаку на швейный цех, где работали иностранцы.

Ранее МВД опровергли наличие погибших в ходе ночных беспорядков. По словам представителя силового ведомства, гражданам республики, жителям Бишкека и гостям киргизской столицы не следует верить ложной информации и вестись на провокации.

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      Глеб Палехов
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