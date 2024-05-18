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19:45, 18 мая 2024Бывший СССР

В МВД Киргизии опровергли наличие погибших в ходе беспорядков в Бишкеке

В МВД Киргизии опровергли наличие погибших в ходе ночных беспорядков в Бишкеке

Фото: Chen Yao / Globallookpress.com

В МВД Киргизии опровергли наличие погибших в ходе ночных беспорядков в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

«Информация об имеющихся жертвах ложная и не соответствует действительности. МВД призывает граждан, жителей города Бишкека и гостей столицы не верить ложным информациям, не вестись на провокации», — говорится в заявлении представителя пресс-службы.

Он также отметил, что ложная информация о происходящих событиях распространялась с использованием социальных сетей и мессенджеров. Ответственность за это МВД возложила на неких третьих лиц, заинтересованных в дестабилизации обстановки в стране.

Ранее было раскрыто число пострадавших после ночных беспорядков в Бишкеке. По данным Минздрава Киргизии, за медицинской помощью обратились 29 человек.

Массовая драка произошла у одного из хостелов столицы Киргизии в ночь на 18 мая. Там собрались более тысячи человек, полиция задержала участников потасовки. Позже Министерство внутренних дел страны заявило о стабилизации ситуации в центре Бишкека.

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      Олег Давыдов
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